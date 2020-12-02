Чоловіки-військові не зможуть скористатися «декретною відпусткою»

Норми законопроєкту про забезпечення рівних можливостей для матері та батька по догляду за дитиною, який ВР напередодні ухвалила у першому читанні, не розповсюджуються на військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

«Нормативно-правовий акт встановлює новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок коштів роботодавця. Крім того, надається право працівникам обох статей, які мають двох або більше дітей до 15 років, дитину з інвалідністю, матері й батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку (10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів) та інші соціальні гарантії. Проте на військових ці норми не діють, оскільки види відпусток та порядок їх надання для цієї категорії осіб визначений в Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Також під час особливого періоду чоловіки-військові обмежені у відпустках по догляду за дитиною. Додаткова відпустка теж не надається армійцям, які мають двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину з інвалідністю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внесення змін до статті 10-1 «Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них» Закону передбачає законопроєкт № 2343, який нині готується до другого читання у Верховній Раді. Оскільки подавався він ще у 2019 році, то закономірно, що нові положення там не передбачені.

Разом із тим, під час особливого періоду військовослужбовці можуть скористатися відпусткою за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів, нагадує видання.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною». Таке рішення підтримав 301 народний депутат.

Цим законопроєктом пропонується забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.