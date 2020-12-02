Уряд утворив оргкомітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України

Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про утворення організаційного комітету з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Таке рішення було прийняте із техніко-юридичними правками на черговому засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Співголовами оргкомітету визначено Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака (за згодою).

До складу комітету увійшли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та інші урядовці, керівництво Київської міської державної адміністрації, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Служби безпеки, Національного банку та народні депутати, представник громадських організацій та постійний представник глави держави у Криму.

Як повідомляв Укрінформ, День Незалежності України відзначається 24 серпня. У 2021 році це свято припадає на вівторок.