Премію Шеремета отримає білоруський портал TUT.BY
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан.
Премією імені Шеремета четвертий рік поспіль нагороджують за сміливість і відданість журналістським стандартам представників ЗМІ з країн-членів Східного партнерства. Премія буде вручена TUT.BY під час 12-ї щорічної Асамблеї, яка відбудеться 8 грудня у Брюсселі.
Сама нагорода названа на честь загиблого в липні 2016 року засновника "Білоруського партизана" Павла Шеремета «на знак визнання його видатного внеску у справу просування питань про права людини і свободи слова».
Раніше премії отримали кримський журналіст Микола Семена, незалежний азербайджанський журналіст-розслідувач Афган Мухтарлі, молдовська журналістка Наталя Морарь і організації RISE Moldova - спільнота журналістів-розслідувачів.
Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
Антоненко утримується під вартою до 19 грудня, Кузьменко - під домашнім арештом і з електронним браслетом, а Дугарь відпущена під заставу.
Павло Шеремет похований на Північному кладовищі під Мінськом.