Премію Шеремета отримає білоруський портал TUT.BY

Керівний комітет Форуму громадянського суспільства Східного партнерства присвоїв Міжнародну премію імені Павла Шеремета білоруському порталу TUT.BY.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан.

Премією імені Шеремета четвертий рік поспіль нагороджують за сміливість і відданість журналістським стандартам представників ЗМІ з країн-членів Східного партнерства. Премія буде вручена TUT.BY під час 12-ї щорічної Асамблеї, яка відбудеться 8 грудня у Брюсселі.

Сама нагорода названа на честь загиблого в липні 2016 року засновника "Білоруського партизана" Павла Шеремета «на знак визнання його видатного внеску у справу просування питань про права людини і свободи слова».

Раніше премії отримали кримський журналіст Микола Семена, незалежний азербайджанський журналіст-розслідувач Афган Мухтарлі, молдовська журналістка Наталя Морарь і організації RISE Moldova - спільнота журналістів-розслідувачів.

Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко утримується під вартою до 19 грудня, Кузьменко - під домашнім арештом і з електронним браслетом, а Дугарь відпущена під заставу.

Павло Шеремет похований на Північному кладовищі під Мінськом.