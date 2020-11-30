Вийшла книга, яка розвінчує міфи про трагедію села Гута Пеняцька в 1944 році

Вийшла друком книга Дмитра Чобота «Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року», в якій розвінчуються міфи про знищення села на Львівщині нібито українськими націоналістами.

Книгу презентував в Укрінформі ТОВ «Видавничий дім «Українська культура» за участю автора.

Як повідомили організатори, книга є переробленим, доповненим і значно розширеним варіантом праці «Трагедія Гути Пеняцької», яку газета «Культура і життя» друкувала впродовж квітня-грудня 2018 року. Книга написана на основі матеріалів українських архівів і музеїв, вже опублікованих документів, свідчень польських і українських очевидців, мемуарів радянських партизанів і висвітлює питання передумов і причин трагедії села Гута Пеняцька та подій, пов’язаних із його знищенням німецькими окупантами 28 лютого 1944 року.

«Гута Пеняцька була найбільшою базою Армії Крайової. Це село було окопане, оточене колючим дротом, мало кулеметні гнізда і до нього не можна було підступитися. Це село було перетворено на базу АК і загонів НКВС. Там базувалася протягом 50 днів група загону «Побєдітєлі» на чолі з відомим Борисом Крутиковим. Ця група забезпечувала теракти, які скоювалися у Львові радянським розвідником-терористом Миколою Кузнецовим. І ці групи виїджали на теракти з Гути Пеняцької», - розповів автор книги Дмитро Чобіт.

За його словами, німці, прочісуючи села довкола Львова, вийшли на Гуту Пеняцьку. А в ті дні фронт підходив до Бродів, опинившись за 60 км від цього місця. В цей час енкаведисти почали здійснювати довкола Гути Пеняцької теракти, вбиваючи людей, вирізаючи на них свастики, щоб привернути увагу німців до цього села. Сталін не хотів псувати відносини з союзниками, тому нищив бази АК руками німців, переконаний автор.

«Виконуючи наказ окупаційного керівництва генерал-губернаторства і дистрикту Галичина, воєнний злочин вчинила айнзатцгрупа «Рейнгольд» під керівництвом оберштурмбанфюрера СС Фрідріха-Вільгельма Бока, водночас і командира 4-ї поліцейської моторизованої дивізії СС, сформованої у Сілезії з тамтешніх німців, поляків і чехів», - зазначив Чобіт.

Він зауважив, що багато поляків, які пережили трагедію Гути Пеняцької, згадують, що солдати німецького війська, які захопили село, говорили "німецькою та польською мовами з сілезьким акцентом".

При цьому автор книги розвінчує міфи про знищення цього села на Львівщині українськими націоналістами, ОУН та воїнами УПА.

«Виходить так, що довкола Гути Пеняцької перебували підрозділи німецького війська, в якому служили поляки, а польські історики тепер говорять, що Гуту Пеняцьку знищила дивізія СС «Галичина», яка в цей час перебувала в таборах аж у Німеччині та у Франції», - наголосив Чобіт.

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У книзі докладно, майже погодинно, відтворено основні події, які відбувалися у Гуті Пеняцькій в останні два дні її існування, публікуються факти історичного наукового дослідження про справжні причини загибелі селян, вперше оприлюднюються імена справжніх карателів.

Як повідомлялося, у лютому 1944 року в селі Гута Пеняцька гітлерівські війська знищили всі 172 будинки і вбили всіх мешканців (за різними оцінками від 500 до 800 осіб).