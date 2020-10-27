Польща обіцяє замінити меморіальну таблицю воїнів УПА на горі Монастир після ексгумації

Меморіальну таблицю на могилі вояків УПА на горі Монастир, яку було встановлено перед візитом президента Польщі Анджея Дуди в Україну 11-13 жовтня, може бути змінено після проведення в цьому місці пошуково-ексгумаційних робіт.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у позиції Інституту національної пам’яті Польщі на тему українсько-польських відносин в історичній сфері, викладеній у 29 пунктах.

“За оцінкою ІНП немає перешкод, аби в майбутньому цей напис (на меморіальній таблиці у Монастирі – ред.) був доповнений (прізвищами - ред.) осіб, які там поховані”, - йдеться у позиції польської сторони.

Зазначається, що це ускладнюється відсутністю даних, які могли б підтвердити точність інформації про загиблих українців, викладених на попередній таблиці. Відтак, як стверджує польська сторона, невідомими й не підтвердженими є не лише прізвища осіб, які там поховані, але і їх кількість, розміри могили і її точна локалізація.

Як наголошується, польська сторона повністю відкрита для надання можливостей українській стороні проведення там археологічних робіт, ексгумації та ідентифікації загиблих осіб і готова допомогти їй в цьому.

У контексті інших знищених українських місць пам’яті на території Польщі ІНП Польщі підкреслило, що переважну більшість із них було встановлено нелегально, всупереч нормам польського законодавства. Як підкреслюється, польська сторона пропонувала українській дискусію щодо форми й змісту нових місць пам’яті, які могли б з’явитися на місці знищених українських об’єктів, “без прославляння організацій і структур, які відповідають за злочини проти людяності”.

Як повідомляв Укрінформ, на встановленій на початку жовтня гранітній плиті на горі Монастир тепер викарбувано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”.

На попередній меморіальній плиті був напис “Полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено у 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року.

Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України. Відтак члени української громади Польщі наголошували, що на ці акти вандалізму треба дивитися у ширшому контексті ведення гібридної війни, спрямованої на погіршення польсько-українських відносин.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.