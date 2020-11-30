Із Росії намагались переправити в Україну контрабандні COVID-тести

Із Росії намагались переправити в Україну контрабанду на 9 мільйонів гривень, зокрема, партію тестів для виявлення COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, повідомляє Укрінформ.

Прикордонний наряд під час несення служби біля населеного пункту Олександрівка помітив на березі р. Ворскли, яка протікає неподалік кордону, чотирьох невідомих осіб. Аби затримати ймовірних правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл угору. Однак особи, покинувши свої ноші, вдалися до втечі на територію Російської Федерації.

Із Росії намагались переправити контрабанду на 9 мільйонів гривень / Фото: ДПСУ

У 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, було виявлено велику кількість медичних засобів, у т.ч. й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу «люкс» – HUBLOT, ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії Patek Philipp», два флакони парфумів Accento Sospiro та Sospiro Opera, а також чотири футляри для зберігання елітних годинників.

Наразі товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу.

Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.