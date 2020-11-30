На Банковій мітингують інвестори «Аркади»

Під Офісом Президента вкотре мітингують інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири.

На акцію зібралися кілька десятків людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вони тримають прапори, а також плакати з написами: "Інвестори банку Аркада". Учасники мітингу обіцяють, що перекриватимуть вулицю Хрещатик. Інвестори банку "Аркада" мають на меті спонукати вище керівництво держави вжити всіх необхідних та дієвих заходів для відновлення та завершення будівництва будинків усіх ЖК без доплат. Також вони просять владу розповісти, які будуть дії з приводу того, щоб наблизити здачу недобудованих комплексів.

Як повідомляв Укрінформ, безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді багатотисячним маршем мітингувальники прийшли під офіс “Аркади”, КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже більше 2 років.

У червні інвестори "Аркади" облаштували наметове містечко під будівлею КМДА, яке діє й досі.

25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку "Аркада".

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

За розпорядженням міського голови Києва Віталія Кличка, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» мав провести аудит трьох комплексів «Аркади».