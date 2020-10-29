Вкладникам банку «Аркада» вже виплатили 150 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплачувати гарантоване відшкодування вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада» в межах 200 000 гривень. Так, з початку відшкодування коштів Фонд виплатив вкладникам цього банку загалом близько 150 млн грн.
Вкладники неплатоспроможного банку можуть отримати свої гроші через будь-яке відділення кожного з банків-агентів Фонду, які приєднались до автоматизованої системи виплат: АТ «Кредобанк», АТ «Правекс Банк», ПАТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Універсал Банк» та АТ «Ощадбанк».
Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до одного із зазначених банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером.
Як повідомляв Укрінформ, з 11 вересня 2020 року Фонд розпочав виплати коштів вкладникам АТ АКБ «Аркада» за договорами банківського рахунку та договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до введення в установу тимчасової адміністрації. А з 29 вересня Фонд перейшов до виплат за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення їх строку дії.