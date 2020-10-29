Вкладникам банку «Аркада» вже виплатили 150 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ АКБ «Аркада» близько 150 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплачувати гарантоване відшкодування вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада» в межах 200 000 гривень. Так, з початку відшкодування коштів Фонд виплатив вкладникам цього банку загалом близько 150 млн грн.

Вкладники неплатоспроможного банку можуть отримати свої гроші через будь-яке відділення кожного з банків-агентів Фонду, які приєднались до автоматизованої системи виплат: АТ «Кредобанк», АТ «Правекс Банк», ПАТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Універсал Банк» та АТ «Ощадбанк».

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до одного із зазначених банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером.

Як повідомляв Укрінформ, з 11 вересня 2020 року Фонд розпочав виплати коштів вкладникам АТ АКБ «Аркада» за договорами банківського рахунку та договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до введення в установу тимчасової адміністрації. А з 29 вересня Фонд перейшов до виплат за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення їх строку дії.