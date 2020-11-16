ФГВФО пропонує позичальникам «Аркади» скористатись реструктуризацією кредитів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує позичальникам банку «Аркада» скористатись програмою реструктуризації кредитів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фондом гарантування вкладів 2018 року було розроблено та затверджено програму реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитам фізичних осіб перед банками, що перейшли під управління ФГВФО. Оскільки умови реструктуризації єдині для всіх банків, що ліквідуються, тому Фонд гарантування вкладів пропонує позичальникам банку «Аркада», також приєднатись до цієї програми.

«Звертаємо увагу, що скористатися умовами реструктуризації можуть усі фізичні особи, а також клієнти банку «Аркада», які мають заборгованість за кредитними договорами, що забезпечені іпотекою, в тому числі якщо предметом іпотеки є майнові права на нерухомість», - зауважили у Фонді.

У разі приєднання до розробленої Фондом гарантування програми реструктуризації для позичальника змінюється черговість погашення кредитної заборгованості. Так, на період реструктуризації, у першу чергу, відбуватиметься погашення основної суми (тіла) кредиту (на противагу тому, що, зазвичай, кошти спершу йдуть на покриття відсотків за користування кредитом та, інколи, на сплату пені/штрафів), а вже потім на погашення основної частини боргу. Також процентна ставка за кредитом на період реструктуризації встановлюється на рівні 0,01% річних, а комісійна винагорода - у розмірі 1 гривні.

Важливо, що одразу після укладення договору про реструктуризацію, позичальнику необхідно буде сплатити не менш як 10% від загальної суми кредитної заборгованості (тіло + нараховані проценти + нараховані комісії), розрахованої станом на дату звернення до банку за реструктуризацією.

Особливою умовою програми є те, що місячний платіж без урахування процентів та комісій складатиме до 10 тис. грн. Більша сума щомісячного погашення або добровільне дострокове повернення коштів за кредитним договором дозволяється за згодою позичальника без будь-яких додаткових платежів.

Реструктуризація є добровільною. Крім можливості продовжити відносини з банком на більш вигідних, ніж передбачено у чинному кредитному договорі, умовах, програма реструктуризації допоможе позичальнику знизити фінансове навантаження.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.