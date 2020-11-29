У Польщі поліції здався українець, якого шукали після поранення двох студентів

Громадянин України, який розшукувався поліцією у Жешуві у зв’язку з можливим пораненням двох інших українців, здався поліції.

Про це інформує поліція Підкарпатського воєводства РП.

«19-річний громадянин України, який з п’ятниці перебував у розшуку, в суботу вранці звернувся до поліції в Жешуві»,- повідомили у поліції.

Польські правоохоронці раніше інформували, що розшукують громадянина України Олександра Ситника, розмістивши його фотографію.

Станом на сьогодні поліція під наглядом районної прокуратури в Жешуві збирає інформацію, що дасть можливість встановити обставини надзвичайної ситуації.

Поранені студенти зараз перебувають в місцевій лікарні.

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Як раніше повідомив Укрінформу представник пресслужби поліції в Жешуві Адам Шельонг, в результаті застосування небезпечного інструмента (ймовірно, ножа), постраждали двоє українських студентів 19 і 21 років, які перебувають у лікарні у важкому стані.

Надзвичайна ситуація сталася у п’ятницю близько 4-ї ночі за київським часом у квартирі, яку винаймали студенти. Поліція виявила одного з поранених студентів у квартирі, а другого – біля будинку. У квартирі були помітні сліди бійки.