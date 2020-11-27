Директор Музею Революції Гідності розповів про допит у поліції

Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло вважає, що слідство щодо будівництва Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні ведеться об'єктивно.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час брифінгу після допиту в поліції.

"Складається загальне враження, що ведеться об'єктивне розслідування. Слідчі управління Нацполіції намагаються з'ясувати деталі", - зазначив Пошивайло.

За його словами, під час допиту він пояснив ситуацію щодо будівництва меморіального комплексу, зокрема чому музей займався цим питанням, чому меморіал й досі не побудований та куди були витрачені кошти. "Меморіал мав би бути побудований після завершення слідчих дій. Оскільки слідчі дії відтерміновувалися через низку причин, тому і меморіал не був побудований", - пояснив Пошивайло. Він зауважив, що саме ці пояснення надав слідчому під час допиту.

За словами директора, проблема, яка виникла з будівництвом музею є комплексною і пов'язаною з багатьма причинами. "Ще раз підкреслюю, що я з'явився на допит з власною ініціативою, бо музей протистоїть спробам дискредитації самого музею, а з музеєм і Революції Гідності, тому ми зацікавлені, як ніхто, в повному і об'єктивному проведенні слідчих дій і з'ясуванню причин, чому ж меморіал досі не побудований", - заявив Пошивайло.

Як повідомляв Укрінформ, Пошивайло прийшов на допит до слідчого управління ГУ Нацполіції у Києві 27 листопада.

19 листопада поточного року правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла.

Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво Меморіального комплексу генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не почалося.

Водночас директор Музею Пошивайло повідомив, що будівництво не здійснюється, оскільки суд за клопотанням Генпрокуратури арештував земельну ділянку, на якій мали проводити роботи. У зв’язку з цим Музей за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.

Зі свого боку екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснив Укрінформу, що будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе щонайменше після вироку Святошинського райсуду у справі розстрілів по вул. Інститутській у лютому 2014 року, а також можливого апеляційного оскарження цієї справи.