56% українців оцінюють рівень інклюзії як низький або дуже низький
Про це сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, презентуючи перше загальнонаціональне дослідження на тему "Думки, погляди та ставлення українців щодо безбар'єрності в суспільстві", ініційоване першою леді України Оленою Зеленською та Офісом президента України та проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, Паніотто зацитував, що бар’єр — “це якісь перешкоди, які не дозволяють людям повноцінно існувати, вони не обов’язково мають бути фізичними, але можуть бути і психологічними”.
“Українці вважають, що найбільше зіштовхуються з бар’єрами в суспільстві такі групи як безхатченки - 64%, 58% вважають, що люди з інвалідністю, 57% - що колишні ув’язнені, 47% - люди у віці 55 років і старше, 34% - люди, що мають особливі риси у зовнішності чи поведінці і 21% - представники ЛГБТ-спільнот. Ми не опитували додатково представників ЛГБТ-спільнот, я гадаю, що серед них набагато більше людей вважають, що вони мають проблеми, але щодо людей з інвалідністю, то треба сказати, що населення в цілому достатньо адекватно розуміє їх проблеми, тому що серед людей з інвалідністю близько 70% кажуть про те, що вони зіштовхуються з бар’єрами в суспільстві”, - зазначив Паніотто.
Водночас, за його словами, 77% респондентів вважають актуальними вирішення питань безбар’єрності в Україні і 56% оцінюють рівень інклюзії як низький або дуже низький.
Окрім того, уточнив він, згідно з результатами дослідження, 65% людей вважають, що інфраструктура їхнього населеного пункту або повністю не задовольняє потреби всіх категорій, або частково.
“58% населення вважають, що впродовж останніх двох-трьох років жодних змін у питанні інфраструктури не відбулося, тільки 18% помітили покращення, 12% помітили навіть погіршення”, - розповів соціолог.
Також він поінформував, що, на думку майже 60% респондентів, роботодавці не готові брати на роботу людей з інвалідністю та людей старшого віку.
Паніотто розповів, що дослідження проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) разом із громадською організацією “Безбар’єрність”.
Опитано близько 1800 респондентів, методом face-to-face інтерв’ю з використанням планшетів.
Окрім того, розповів Паніотто, деякі категорії населення опитувалися окремо, зокрема 360 осіб, серед яких дорослі жителі України з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, вагітні жінки, мами з візками.
Також проведено фокус-групи з різними категоріями населення та 10 глибинних інтерв’ю з представниками вразливих груп населення та експертами.