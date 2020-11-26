56% українців оцінюють рівень інклюзії як низький або дуже низький

На думку понад 60% респондентів, у суспільстві найчастіше з бар’єрами стикаються безхатченки.

Про це сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, презентуючи перше загальнонаціональне дослідження на тему "Думки, погляди та ставлення українців щодо безбар'єрності в суспільстві", ініційоване першою леді України Оленою Зеленською та Офісом президента України та проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Паніотто зацитував, що бар’єр — “це якісь перешкоди, які не дозволяють людям повноцінно існувати, вони не обов’язково мають бути фізичними, але можуть бути і психологічними”.

“Українці вважають, що найбільше зіштовхуються з бар’єрами в суспільстві такі групи як безхатченки - 64%, 58% вважають, що люди з інвалідністю, 57% - що колишні ув’язнені, 47% - люди у віці 55 років і старше, 34% - люди, що мають особливі риси у зовнішності чи поведінці і 21% - представники ЛГБТ-спільнот. Ми не опитували додатково представників ЛГБТ-спільнот, я гадаю, що серед них набагато більше людей вважають, що вони мають проблеми, але щодо людей з інвалідністю, то треба сказати, що населення в цілому достатньо адекватно розуміє їх проблеми, тому що серед людей з інвалідністю близько 70% кажуть про те, що вони зіштовхуються з бар’єрами в суспільстві”, - зазначив Паніотто.

Водночас, за його словами, 77% респондентів вважають актуальними вирішення питань безбар’єрності в Україні і 56% оцінюють рівень інклюзії як низький або дуже низький.

Окрім того, уточнив він, згідно з результатами дослідження, 65% людей вважають, що інфраструктура їхнього населеного пункту або повністю не задовольняє потреби всіх категорій, або частково.

“58% населення вважають, що впродовж останніх двох-трьох років жодних змін у питанні інфраструктури не відбулося, тільки 18% помітили покращення, 12% помітили навіть погіршення”, - розповів соціолог.

Також він поінформував, що, на думку майже 60% респондентів, роботодавці не готові брати на роботу людей з інвалідністю та людей старшого віку.

Паніотто розповів, що дослідження проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) разом із громадською організацією “Безбар’єрність”.

Опитано близько 1800 респондентів, методом face-to-face інтерв’ю з використанням планшетів.

Окрім того, розповів Паніотто, деякі категорії населення опитувалися окремо, зокрема 360 осіб, серед яких дорослі жителі України з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, вагітні жінки, мами з візками.

Також проведено фокус-групи з різними категоріями населення та 10 глибинних інтерв’ю з представниками вразливих груп населення та експертами.