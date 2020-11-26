Експерт радить залучати атеїстів до суспільного діалогу про релігію

До суспільного діалогу про релігію і віру в Україні, їх деполітизацію та деідеологізацію мають бути залучені не лише представники різних конфесій і релігійних спрямувань, але й атеїсти.

Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З моєї точки зору, якщо ми говоримо про зшивання країни, деполітизацію і деідеологізацію питань релігії й віри, то ми маємо говорити і про те, що до цього процесу також мають бути залучені не лише релігійні конфесії, релігієзнавці, віруючі, але й атеїсти", - сказав Кулик.

Він зазначив, що, за останніми дослідженнями, в Україні нині налічується близько 5% невіруючих. І хоча кількість атеїстів в Україні невелика, експерт вважає, що навіть така мала кількість людей заслуговує на повагу до своїх переконань і поглядів, особливо в умовах домінуючого релігійного середовища.

"Тому, коли ми говоримо про духовність, вирішуємо питання релігії і віри, я вважаю, що до цього діалогу також мають мати доступ не лише представники релігійних конфесій, але й ті, хто вважає себе атеїстами і вважає, що є проблеми у відносинах, проблеми у суспільстві", - зазначив Кулик.

Серед проблем, з якими стикаються невіруючі люди в Україні, експерт назвав, зокрема, складнощі з виданням книг з популяризацією атеїстичного світогляду та відсутність відповідного медійного продукту.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

Фото: Facebook, Vitalii Kulyk