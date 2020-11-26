Дружина письменника Юрія Щербака померла від COVID-19, сам він також хворіє

Дружина українського письменника та політичного діяча Юрія Щербака Марія померла від COVID-19, сам він також зараз хворіє на коронавірус.

Про це повідомив у Фейсбуці письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький, передає Укрінформ.

"Гірка звістка. Щойно повідомили про смерть від ковіду Марії Йосипівни Щербак, дружини видатного письменника, політичного діяча Юрія Щербака. Сам Юрій Миколайович нині також хворий на ковід. Дай Боже йому сил одужати і пережити це горе. Висловлюємо найглибші співчуття родині, яка впродовж року зазнала вже другої страшної втрати", - зазначив він.

Юрій Щербак – український письменник, сценарист, публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат, лікар-епідеміолог. Доктор медичних наук, почесний доктор медицини Національного медичного університету імені Богомольця, професор. Лауреат Літературної премії ім. Яновського. Голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка у 2016-2019 роках.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 листопада 2020 року зареєстровано 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло 677 189 осіб.