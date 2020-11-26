Від COVID-19 помер волонтер Сергій Пожарський

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ми у жалобі... 26 листопада зупинилося серце доброї і світлої людини... Підступний ковід забрав життя Сергія Пожарського.

Волонтер, доброволець і у минулому голова громадської ради при ДСНС - він до останнього боровся зі смертельною хворобою. На жаль, наш світ не завжди готовий до протистояння із пандемією і врятувати Сергія не вдалося», йдеться у повідомленні.

У свою чергу, народний депутат Микола Княжицький написав у Фейсбуці, що Сергій Пожарський досі записаний у нього як «Сергій Майдан». «Весь Майдан були поруч, Сергій, як волонтер, з фронту не виїжджав перший час. Був здоровий і спортивний чоловік. Вічная пам‘ять»,- написав депутат.