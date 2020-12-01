Новий рік 2021: локдаун наближається

Глава РНБО сказав однозначно: локдаун буде 100%. Питання лише – який саме і коли? А в Європі – там, де обмеження ввели раніше, уже планують трохи розслабитися на свята

Останніми днями обговорення введення локдауну в Україні не припиняється в українських верхах. І якщо минулого тижня звучали заяви політиків про певну імовірність введення локдауну на період новорічних свят, то нині стало однозначно зрозуміло: «те, що локдаун буде, – це 100%». Саме так сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Єдине питання – коли саме.

Карантин «вихідного дня» так і не зміг переломити ситуацію із захворюваністю, і в МОЗі пояснили це тим, що, мовляв, по факту його не дотримувалися. Остаточні висновки щодо карантину вихідного дня, а також пропозиції щодо нових обмежень, Міністерство охорони здоров'я озвучить у середу, 2 грудня.

Що відомо про варіанти локдауну?

Чітких термінів локдауну у заяві очільнико РНБО, не прозвучало. Раніше джерела ЗМІ у "Слузі народу" повідомляли, що локдаун в Україні почне діяти з 24 грудня і триватиме до 15 січня. Однак згодом речниця президента Юлія Мендель уточнила, що керівництво держави продовжує вивчати всі можливі сценарії введення нових обмежень і точна дата введення карантину ще не відома.

Давид Арахамія

Незрозуміло поки що, і якими ж будуть нові обмеження. Хоча глава парламентської "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свобода слова" на ICTV розповів про явне новаторство – «інтелектуальний локдаун». Це означає, що регіони виходитимуть з обмежень у різний час. Відтак головним критерієм для виходу області із карантину буде епідеміологічна ситуація. Утім Арахамія теж наголосив, що наразі уряд не має фінальної моделі карантину, оскільки ще опрацьовуються варіанти для мінімізації економічних збитків.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов назвав іншу версію – повний локдаун може стосуватися тієї чи іншої сфери суспільного життя.

Наразі ж чи не найголовнішим питанням, яке турбує населення, припиниться чи ні робота транспорту на час локдауну. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що питання закриття транспорту під час консультацій не порушується. «Навіть у тих країнах, які вводили якісь додаткові обмеження щодо функціонування різних закладів, транспорт залишається працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко підтримувати ділову активність. Я теж наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим», – сказав Криклій у ефірі «1+1».

Владислав Криклій

За його словами, міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця теж будуть працювати. Не скасовуватимуть і внутрішні перельоти, а от щодо міжнародного авіасполучення враховуватиметься ситуація в іншій країні.

Експерти кажуть, що локдаун потрібен вже зараз

На думку епідеміологів, якщо вводити локдаун, то це потрібно робити вже зараз. Лікар-епідеміолог, голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в коментарі Укрінформу зазначив, що вважає марною ідею введення локдауну на свята, оскільки у цей період активність населення і так знижується. «Щорічна динаміка захворюваності гострими респіраторними захворюваннями на свята знижується, бо люди і так менше користуються громадським транспортом, не перебувають у великих колективах, а переважно збираються з родичами. Це лише стане ударом по малому і середньому бізнесу. Локдаун мав би сенс зараз, але якби за час карантину вживалися необхідні дії. А вводити його для тимчасового пониження захворюваності немає сенсу», – говорить Александрін. Він наголошує, що уже втрачено багато часу, в Україні навіть не змогли провести обіцяну кампанію з вакцинації від грипу (якщо минулого року з початку епідемічного сезону проти грипу було вакциновано 177 513 осіб, то цього року – 101 145 осіб, про що свідчать дані Центру громадського здоров’я. – Авт.) «Ми навіть досі не вакцинували медпрацівників! Тому сподіватися на те, що ситуація з COVID-19 покращиться весною, коли, як обіцяють у МОЗі, з’явиться вакцина, не варто», – вважає експерт з інфекційного контролю.

Інфекціоніст, директор Revival Institute for Future, Вадим Арістов у коментарі телеканалу «Київ» сказав, що локдаун потрібно було вводити ще до початку листопада. «Локдаун розірвав би ланцюг, якщо б він був запроваджений мінімум на двократний інкубаційний період – тобто на 4 тижні. Щоб не працювали ніякі заклади, крім банків і продуктових магазинів. Транспорт, робота виробничих підприємств і бізнесу під час локдауну під питанням. Їх краще було б закрити, як навесні, бо ми б тоді швидше «виринали». Можна спробувати їх залишити як соціально важливі інститути, але тоді ми ризикуємо, що чотирьох тижнів буде недостатньо. Треба буде 6-8 тижнів локдауну», – вважає Арістов.

Ольга Кобевко

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко теж висловилася критично. «Святкові дні в Україні хочуть використати як карантинні дні. Не знаю, наскільки це правильно, адже ми дійшли до пікових моментів вже дуже давно», – сказала Ольга Кобевко.

У Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки теж наполягають на посиленні обмежень уже зараз. «Аналіз практики європейських країн та епідемічної ситуації в Україні свідчить: національні обмеження (локдаун) повинні бути запроваджені уже сьогодні. На термін – один місяць. Через місяць області можуть перейти до моделі адаптивного карантину, за умови, що вони повернуть контроль над поширенням», – йдеться в заяві Київської школи економіки.

Повторюємо: плани уряду щодо локдауну можуть прояснитися вже 2 грудня. Але, як ми бачимо, ці плани можуть бути різними, як і терміни їх запровадження…

А тим часом країни Європи, які ввели локдаун кілька тижнів тому, можуть трохи розслабитися на святковий період.

Німеччина: перед послабленням на свята – добровільний карантин

У Німеччині карантин спершу посилять, щоб потім послабити

У Німеччині, щоправда, збираються спочатку посилити його, а на період святкування Різдва й Нового року дещо послабити. Карантинні обмеження будуть посилені з 1 по до 20 грудня. У цей час планують дозволити приватні зустрічі максимум п'яти людей (до цього було дозволено 10) і лише з двох різних домогосподарств (на дітей це обмеження не поширюватиметься). А на період свят із 23 грудня до 1 січня – пропонується знову дозволити зустрічі максимум 10 людей з різних домогосподарств. Крім того, як пише The Berlin Spectator, перед Різдвом громадянам країни і її мешканцям рекомендують відправитися на добровільний карантин у своїх домівках.

А поки залишаються зачиненими ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, масажні салони та більшість інших підприємств сфери обслуговування, навіть борделі потрапили у цей список. Для крамниць запроваджуються додаткові обмеження: на кожного покупця має припадати не менш ніж 25 квадратних метрів торговельної площі. Якщо ж вона складає 800 квадратних метрів чи менше, то в закладі може бути по одному покупцю на 10 квадратних метрів, повідомляє DW.

Також влада звертається до власників бізнесу, щоб вони закрили свої офіси на період з 24 грудня до 1 січня, якщо це можливо. При цьому федеральна влада планує надати фінансову допомогу постраждалим компаніям у розмірі 17 мільярдів євро. Ресторани, паби і кафе залишаться закритими, але святкові салюти дозволять (за винятком площ і центральних вулиць).

Великобританія: сім’ям дозволять зібратися лише на Різдво

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У Великобританії уряд вирішив ослабити карантин лише на Різдво – з 23 по 27 грудня. У цей час сім’ям по всій Великобританії дозволять збиратися в групи із трьох домогосподарств з необмеженою кількістю людей (але лише вдома чи на відкритих місцях). Дозволятиметься вільне пересування по країні для жителів Шотландії, Англії та Уельсу, а для північноірландців – з 22 по 28 грудня. Це так звана ідея «різдвяних пузирів», коли люди самі прийматимуть рішення про ризики для родичів похилого віку та інших людей, пише The Guardian. Хоча учені застерігали, що таке послаблення призведе до зростання захворюваності, в уряді визнають, що пішли на такий крок, аби дозволити сім’ям зустрітися.

Наразі на більшій частині території Великобританії, і існують обмеження на поїздки в райони з високим рівнем зараження.

В Англії до різдвяних свят ще з 2 грудня планують відмовитися від загального локдауну і запровадити трирівневий регіональних підхід до карантинних обмежень. Там, де ситуація краща, відкриються «несуттєві» магазини, перукарні, тренажерні зали та розважальні заклади, повідомляє «Європейська правда». Також за дотримання дистанції відновляться колективні богослужіння, весілля і будуть дозволені всі види спорту на відкритому повітрі.

Крім того, дозволять зустрічатися групами до 6 людей на відкритому просторі, а початок комендантської години для пабів, барів та ресторанів, відтермінують з 10-ї на 11-ту вечора. Водночас у регіонах, де ситуація найгірша, карантин навпаки посилять.

Зараз же англійцям дозволено здійснювати поїздки лише на роботу, на навчання, виходити з дому за продуктами і предметами першої необхідності, для занять спортом. Не працюють паби, бари, ресторани, перукарні, кінотеатри, спортивні клуби і магазини, що не продають товари першої необхідності.

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З 28 листопада у Франції знову відкрилися магазини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна почне поступово виходити з локдауну вже в найближчі вихідні, і таким чином до Різдва знову зможуть відкрилися магазини, театри і кінотеатри, а люди зможуть провести відпустку зі своєю сім'єю (на початку цього тижня добова захворюваність на ковід вперше з вересня опустилася нижче 5000 випадків).

З 28 листопада у Франції знову відкрилися магазини. Розширено до 20 кілометрів дозволений радіус пересування для занять спортом та прогулянок, а також збільшений до трьох годин на день час дозволеного перебування поза домівкою (раніше можна було виходити з дому лише на годину й не далі, ніж на кілометр, якщо це не стосується поїздок на роботу чи до лікаря). Якщо епідситуація дозволятиме (добова захворюваність нижче тих же 5 тисяч), то з 15 грудня знову запрацюють кінотеатри, театри та музеї. Тоді ж можуть скасувати обмеження на пересування і на Різдво мешканцям країни дозволять відвідати родичів у інших регіонах. Водночас комендантська година продовжить діяти з 21:00 до 07:00, але винятком стане 31 грудня, коли її початок змістять з 24.00.

І тільки з 20 січня за сприятливої ситуації зможуть відкритися бари та ресторани. Водночас Франція щомісяця виплачуватиме 1,6 млрд євро компенсації бізнесу, що закритий через локдаун.

Юлія Горбань, Київ