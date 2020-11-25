В Україні поновили видачу «Пакунків малюка»

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги – "Пакунку малюка", а також порядок використання коштів на ці цілі.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає Укрінформ.

"Ми пропонуємо затвердити порядок, як забезпечувати дитину при народженні такою одноразовою натуральною допомогою "Пакунок малюка" за рахунок коштів держбюджету. Також ми хочемо затвердити порядок використання коштів держбюджету на забезпечення такої підтримки. Також вносяться зміни до порядку реалізації пілотного проєкту з надання комплексної послуги "єМалятко" і вносимо зміни до постанови, якою ми монетизували одноразову допомогу "Пакунок малюка", кошти на цю програму передбачені державним бюджетом, і закладені на наступні роки", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту постанови, "Пакунок малюка" може бути виданий у закладі охорони здоров’я. У разі відсутності у ньому такої допомоги або народження дитини поза межами медзакладу "Пакунок малюка" видають в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання.

Також пропонується надати можливість, як виняток, виплачувати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка" на дітей, які народилися з 24.10. 2020 року по 01.01 2021 року, у разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини натуральної допомоги "Пакунок малюка" з незалежних від отримувача причин.

Зазначається, що держбюджетом передбачено в 2020 році видатки за цією програмою в розмірі 1 239 631, 9 тис. грн для 331 тис. сімей. Станом на 1 жовтня 2020 року залишок коштів становить 739 631,9 тис. грн. Реалізація постанови у жовтні-грудні потребуватиме 316 965, 00 тис. грн.

У 2021 році реалізація програми "Пакунок малюка" потребуватиме державного фінансування в розмірі 1, 751 млрд грн.

Одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка" надається на дітей, народжених починаючи з 24 жовтня 2020 року включно.

Як повідомлялося, 30 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка" .

Закон визначає, що одноразову допомогу у вигляді "пакунків малюка" сім'ї зможуть отримати протягом 30-ти днів після народження дитини. До нього входитиме набір товарів першої необхідності. "Пакунок малюка" надаватиметься безкоштовно.

Вартість одного "Пакунка малюка" становитиме не менше трьох прожиткових мінімумів на дитину віком до шести років, встановлених на 1 січня року надання такої допомоги (на сьогодні це 5337 грн). Така прив'язка дозволить оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів.

Разом з тим закон передбачає, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "Пакунка малюка". Механізм отримання грошової компенсації замість "Пакунка малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.