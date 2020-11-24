Справа Гандзюк: захист Мангера клопотатиме про зміну запобіжного заходу

Захисники голови Херсонської облради Владислава Мангера, який підозрюється в причетності до нападу на Катерину Гандзюк, клопотатимуть про зміну йому запобіжного заходу.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Ми будемо подавати клопотання про зміну запобіжного заходу», - сказав Ільченко.

Він зазначив, що у прокуратури немає жодних доказів причетності Мангера до погроз свідкам, тому захист клопотатиме про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на заставу.

Як повідомлялося, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ять людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16 червня працівники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Печерського райсуду для обрання йому запобіжного заходу. Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Мангеру і Левіну запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Дніпровський районний суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката Мангера Дмитра Ільченка щодо постановлення ухвали про доставку Мангера до Херсона, щоб він міг подати документи для висування на посаду мера міста.