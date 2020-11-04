Посольство США у річницю вбивства Гандзюк: Відповідати мають як виконавці, так і замовники

Посольство США у другу річницю смерті громадської активістки Катерини Гандзюк закликало українську владу притягнути до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві диппредставництва у Фейсбуці.

"Сьогодні ми згадуємо відданість, волю та неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки та борця з корупцією, яка померла два роки тому у цей день від ушкоджень, отриманих від нападу на неї з використанням кислоти. Ми долучаємося до тих, хто закликає владу притягнути до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу. Її пам'ять зберігається у все більшому усвідомленні того, що громадянське суспільство є критично важливою частиною будь-якої успішної демократії", - зазначили американські дипломати.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства Гандзюк були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Павловському у квітні 2019 року змінили обвинувачення із співорганізації на замовчування вбивства. В жовтні цього року суд визнав Павловського винним у приховуванні злочину проти Гандзюк та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік (тобто 1 рік умовно).

В організацію нападу на Гандзюк також обвинувачуються голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.