Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Катерини Гандзюк

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять активістки Катерини Гандзюк, яка 2 роки тому померла через 3 місяці після нападу і облиття сірчаною кислотою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотіла б почати свій виступ з хвилини мовчання. Сьогодні – другі роковини загибелі нашої колежанки. Переконана, для багатьох, частини цього залу, подруги, Катерини Гандзюк", - сказала з трибуни Верховної Ради депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

Після цього народні депутати, присутні у сесійній залі, підвелися і вшанували пам'ять Катерини Гандзюк хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства Гандзюк були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Павловському у квітні 2019 року змінили обвинувачення із співорганізації на замовчування вбивства. Пізніше Павловського відпустили під домашній арешт, а згодом взагалі залишили без запобіжного заходу.

Водночас у січні 2020 року в Херсоні відбулася спецоперація із затриманням членів організованого злочинного угруповання, яким нібито керував Ігор Павловський.

В організацію нападу на Гандзюк також обвинувачуються голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.