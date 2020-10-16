Убивство Гандзюк: Павловський отримав рік умовно за приховування злочину

Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік (тобто 1 рік умовно).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє hromadske з посиланням на адвоката обвинуваченого Володимира Сергета.

Попри такий вирок, Павловський залишається в ізоляторі СБУ, оскільки є фігурантом справ щодо створення організованої злочинної групи на Херсонщині та незаконного заволодіння транспортними засобами.

Раніше Ігор Павловський на засіданні суду підтвердив укладену угоду про визнання винуватості та вибачився перед чоловіком і батьком Катерини Гандзюк. Також він дав свідчення під присягою щодо ймовірних організатора та замовника злочину - Олексія Левіна та Владислава Мангера.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Павловському у квітні 2019 року змінили обвинувачення із співорганізації на замовчування вбивства. Пізніше Павловського відпустили під домашній арешт, а згодом взагалі залишили без запобіжного заходу.

Водночас у січні 2020 року в Херсоні відбулася спецоперація із затриманням членів організованого злочинного угруповання, яким нібито керував Ігор Павловський.

В організацію нападу на Гандзюк також обвинувачуються голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.