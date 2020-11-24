Посол України обговорив з єрусалимським патріархом розбудову ПЦУ

Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук обговорив з єрусалимським патріархом Феофілом ІІІ ситуацію у світовому православ’ї та в Україні у контексті розбудови Православної церкви України.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твітері посольство України в Ізраїлі.

Зазначається, що 23 листопада у приміщенні Патріархії Єрусалимської православної церкви відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з єрусалимським патріархом Феофілом ІІІ.

«Феофіл ІІІ привітав посла України з початком його дипломатичної місії та висловив готовність до конструктивного діалогу і співпраці. У ході зустрічі було також обговорено ситуацію у світовому православ’ї та в Україні, зокрема у контексті розбудови Православної церкви України», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, новопризначений посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 16 листопада вручив копії Вірчих грамот главі державного протоколу МЗС Ізраїлю Гілу Хаскелю.

Президент Володимир Зеленський 10 вересня призначив Корнійчука послом України в Державі Ізраїль.