Посол України обговорив з єрусалимським патріархом розбудову ПЦУ
Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твітері посольство України в Ізраїлі.
Зазначається, що 23 листопада у приміщенні Патріархії Єрусалимської православної церкви відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з єрусалимським патріархом Феофілом ІІІ.
«Феофіл ІІІ привітав посла України з початком його дипломатичної місії та висловив готовність до конструктивного діалогу і співпраці. У ході зустрічі було також обговорено ситуацію у світовому православ’ї та в Україні, зокрема у контексті розбудови Православної церкви України», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, новопризначений посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 16 листопада вручив копії Вірчих грамот главі державного протоколу МЗС Ізраїлю Гілу Хаскелю.
Президент Володимир Зеленський 10 вересня призначив Корнійчука послом України в Державі Ізраїль.