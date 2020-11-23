Степанов: За тиждень в Україні - 90 тисяч хворих на COVID-19

За минулий тиждень на COVID-19 в Україні захворіли 90 тисяч людей. Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулий тиждень ми отримали підтверджених випадків COVID-19 по всій країні рівно 90 тисяч. Це майже на 14 тисяч більше, ніж за позаминулий тиждень, коли був 75 221 випадок відповідно», - сказав Степанов.

За його словами, за тиждень зросла кількість госпіталізованих через COVID-19, наразі вона становить 10 597 осіб проти 9 653 госпіталізованих на позаминулому тижні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.