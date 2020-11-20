МОЗ розробляє механізм державного регулювання цін на ліки для хворих із діабетом

Міністерство охорони здоров'я розробляє пілотний проєкт державного регулювання цін на ліки для хворих на цукровий діабет та відшкодування їх вартості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Проєктом передбачається прийняття нових технічних регламентів, які регулюватимуть контроль якості медичних виробів; запровадження декларування оптово-відпускних цін на медичні вироби; встановлення граничних рівнів націнок на медичні вироби та оновлення протоколів лікування хворих на цукровий діабет І та II типів. Ці питання будуть враховані при розробці проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання пільгового забезпечення хворих на цукровий діабет медичними виробами», — повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Зазначається, що зараз в Україні діють уніфіковані протоколи зразка 2012 та 2014 рр. первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на цукровий діабет І та II типів.

Протоколи передбачають чотириразові щоденні дослідження рівня глюкози у крові для хворих на діабет І та II типу, які отримують інсулінотерапію, та щоденне одноразове дослідження рівня глюкози у крові для хворих на діабет II типу, які не отримують інсулінотерапію.

Згідно з даними ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», наразі в Україні зареєстровано більше ніж 1 млн 300 тис. хворих на цукровий діабет, зростає кількість недіагностованих хворих та предіабету. Особливе значення проблема цукрового діабету набуває в період пандемії COVID-19, оскільки хворі на діабет належать до групи ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби.