Понад 200 тисяч осіб в Україні мають тяжку форму діабету – МОЗ

В Україні понад 200 тисяч людей мають тяжку форму цукрового діабету.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Цукровий діабет — одне з найбільш поширених захворювань у світі. В Україні 211 411 пацієнтів отримують інсулінотерапію, тобто вони мають тяжкий цукровий діабет", - сказав глава МОЗ.

Він наголосив, що захворюваність на цукровий діабет в Україні зростає, водночас недуга "молодшає".

Степанов нагадав, що для профілактики цукрового діабету необхідно вести здоровий спосіб життя: дотримуватись здорового харчування та зменшувати кількість цукру й насичених жирів; підтримувати нормальну вагу тіла; бути фізично активним (на тиждень має бути не менше ніж 150 хвилин регулярної фізичної активності), а також уникати куріння.

Як повідомлялося, 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Розрізняють цукровий діабет І типу (інсулінозалежний) і цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний).

Ця недуга входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідизацію населення та смерть. За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті.