Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом

У суботу, 14 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом – одним із найпоширеніших захворювань у світі.

Уперше він був проведений Міжнародною діабетичною федерацією (IDF) і Всесвітньою організацією охорони здоров’я 14 листопада 1991 року, а з 2007-го Всесвітній день боротьби з діабетом проводиться під егідою ООН.

Дата обрана не випадково – 14 листопада день народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога, який відкрив (спільно з Джоном Маклеодом) гормон інсуліну, за що отримав у 1923 році Нобелівську премію з фізіології та медицини. Це відкриття врятувало і продовжує рятувати життя мільйонам людей.

Метою Всесвітнього дня боротьби з діабетом є підвищення поінформованості про діабет – не тільки про кількість хворих, а і про те, яким чином можна запобігти розвитку цієї хвороби. За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. Ця недуга входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідизацію населення та смерть.

Цукровий діабет характеризується стійким підвищенням рівня глюкози у крові, може виникнути у будь-якому віці й тривати протягом усього життя. Чітко прослідковується спадкова схильність, однак реалізація цього ризику залежить від дії багатьох факторів, серед яких лідирують ожиріння та гіподинамія. Розрізняють цукровий діабет І типу (інсулінозалежний) і цукровий діабет ІІ типу (інсулінонезалежний).

Щороку кампанія Всесвітнього дня діабету присвячена певній темі, яка триває один або кілька років. Цьогоріч обрано тему «Медсестра і діабет», адже саме на медсестер припадає основний тягар з надання допомоги хворим на діабет.