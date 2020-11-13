Хворі на цукровий діабет у пандемію змушені чекати на інсулін в аптеках - експерт

В умовах пандемії COVID-19 в деяких областях інсулінозалежні хворі на цукровий діабет змушені фізично відвідувати аптеки і чекати там на інсулін.

На цьому наголосила президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко на пресконференції в Укрінформі, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом.

«Коли COVID-19 прийшов в Україну, то в деяких областях не були своєчасно перераховані кошти, щоб люди своєчасно отримували інсулін. Люди повідомляли, що прийшли під аптеку, стоїть їх там до 20 осіб, а інсуліну немає, і вони вже ходять цілий тиждень. І це тоді, коли наші хворі в групі ризику. І це замість того, щоб убезпечити їх, щоб вони були вдома і їм видавали інсулін на 3 місяці. Ми просимо владу звернути на це увагу. Можливо, надати ці кошти з фонду, створеного для COVID», - сказала Петренко.

Також вона повідомила, що статистика щодо компенсації хворих на цукровий діабет свідчить про значне зниження за останні роки цих показників, що означає ранню інвалідність.

«Дослідження про компенсацію діабету показало: якщо в 2013 році було 25% компенсованих, то сьогодні їх 15%, а це означає, що дуже рано втрачається працездатність і настає інвалідність, і держава витрачає кошти на виплату по інвалідності. Тому треба звернути більше уваги на профілактику, діагностику, лікування – для того, щоб змінити цю ситуацію», - наголосила Петренко.

Вона дорікнула державі на бездіяльність у профілактиці, діагностиці й лікуванні цукрового діабету, а цією проблемою опікуються в основному громадські організації.

«Дуже низький рівень діагностики й лікування, й держава нічого не робить для профілактики. Ми не бачимо ніяких фільмів і щоб говорили по телебаченню про діабет. Повинен бути якийсь стимул від держави, щоб усі знали про групи ризику, перші симптоми, щоб про це розповідали не тільки громадські організації, які опікуються цими хворими, а й держава працювала над цим, а не просто казала, що самолікування шкідливе для вашого здоров’я», - зазначила президент Міжнародної діабетичної асоціації України.

Впродовж трьох днів Міжнародна діабетична асоціація України проводила в Укрінформі широке обговорення за участю медиків, експертів та урядовців, присвячене Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом, який відзначається 14 листопада, і є нагадуванням всьому людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає.

Згідно зі статистикою ВООЗ, на сьогодні кожна десята людина в світі хворіє на цукровий діабет. Хвороба має тенденцію до поширення, забравши у 2000 році життя майже 1 млн людей, в 2016 році від цукрового діабету у світі померли вже 1,6 млн людей.