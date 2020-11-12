В Україні понад 10 тисяч дітей з цукровим діабетом І типу - лікар

В Україні налічується понад 10 тисяч дітей віком до 18 років, у яких діагностовано цукровий діабет І типу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала лікар-ендикринолог Лариса Ніфонтова на майстер-класі, який Міжнародна діабетична асоціація України провела напередодні Всесвітнього дня діабету.

“Хочу сказати, що в Україні зростає захворюваність на перший тип діабету серед дітей з 1 року і до 18 років, підлітків, і молоді - людей, як правило, до 35 років. Що стосується захворюваності в Києві першим типом діабету, зросла кількість уперше виявлених дітей. Якщо ще 5-7 років тому це було до 100 — 70-80 вперше виявлених за рік, - то зараз щорічно 130-140 дітей кожного року в Києві захворює на цукровий діабет першого типу. Загальна кількість захворілих досягла 1000. По Україні, якщо раніше ми говорили про 6-7 тисяч, то зараз понад 10 тисяч дітей і підлітків до 18 років”, - розповіла Ніфонтова.

Говорячи про причини діабету першого типу, Ніфонтова зазначила, що це аутоімунне захворювання, і його виникнення зумовлене щонайменше трьома причинами: генетичними, зовнішніми факторами, через які знижено імунітет, і певними тригерами, передусім вірусними захворюваннями, такими як вітрянка, паротит, краснуха, рота- й ентеровірусні інфекції.

За її словами, у світі захворювання на цукровий діабет І типу фіксується у 10-25 дітей на 100 тис. дитячого населення щороку. Найбільше - понад 25 випадків на 100 тис. населення - виявляють у Скандинавських країнах, Ізраїлі, Канаді, США. В Україні фіксується середній ступінь захворюваності серед дітей на цукровий діабет І типу — 13-14 випадків на 100 тисяч населення.

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Натомість, як зазначила Ніфонтова, цукровий діабет І типу становить лише 10% у структурі захворюваності на цю недугу. 90% припадає на цукровий діабет ІІ типу. Згідно зі статистикою, яку навела лікарка, у світі цукровий діабет ІІ типу на мають 5 300 дітей та підлітків на 100 тисяч дитячого населення, щороку він діагностується у 330 дітей та підлітків за 100 тисяч дитячого населення.

“Людство досі не впоралося з діабетом другого типу, оскільки це захворювання способу життя. Це екологія, неправильне харчування, нераціональний спосіб життя, стреси, ожиріння, надлишкова вага. Тому, говорячи про лікування діабету другого типу, ми в першу чергу маємо казати про зміну способу життя, і тільки потім ми можемо говорити про те, як призупинити цю пандемію і навчитися управляти цим захворюванням”, - сказала Ніфонтова.

Лікар наголосила, що зараз найчастіше діабет діагностується у дітей віком до 6 років, у молодших школярів до 10 років. За її словами, до 2020 року майже 160 млн дітей віком до 15 років мають зайву вагу або ожиріння, до 2030 року таких дітей буде 254 млн. Тож батьки мають дбати про спосіб життя дитини і про здорове харчування.

Загалом у світі 415 млн людей страждають на діабет, захворюваність на діабет становить 7%.

Як повідомлялося, 14 листопада відзначатиметься Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.