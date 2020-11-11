Лікарі розповіли про судинні ускладнення від цукрового діабету

Українські лікарі розповіли про судинні проблеми, як ускладнення від цукрового діабету.

Відповідний майстер-клас відбувся на пресконференції в Укрінформі, організованій Міжнародною діабетичною асоціацією України з нагоди Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом.

«Усі зміни на стопах, нижніх кінцівках у пацієнтів з цукровим діабетом можуть вважатися синдромом діабетичної стопи. За статистикою, яку ми мали минулого року, кожні 30 секунд у світі проводилася ампутація нижніх кінцівок з приводу цукрового діабету. На сьогодні, за статистикою, у світі виконується вже кожні 20 секунд ампутація нижніх кінцівок. Тобто погіршилася ситуація з профілактикою ускладнень цукрового діабету. 85% всіх ампутацій нижніх кінцівок починалися з виразок на ногах. А виразка починається з невеличкого почервоніння, з незначної сухості шкіри», - розповів кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, експерт робочої групи IDF та WHF з профілактики серцево-судинних захворювань серед людей, хворих на цукровий діабет, Максим Приступюк.

Пресконференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Він пояснив, що синдром діабетичної стопи (СДС) – це інфекція, виразка та/або деструкція глибоких тканин, що пов’язані з неврологічними патологічними змінами, погіршенням магістрального кровообігу в артеріях нижніх кінцівок різного ступеня тяжкості та остеоартропатією.

Лікар назвав терміни, в які пацієнт має проходити обов’язковий медичний огляд з профілактикою та діагностикою СДС, як ускладнення цукрового діабету.

«Усі пацієнти, які мають цукровий діабет без ураження нервової системи та магістрального кровообігу, обов’язково повинні приходити один раз на рік показувати свої ноги лікарю. Якщо в пацієнта вже є порушення чутливості або магістрального кровообігу, то він має відвідувати лікаря один раз на пів року. Якщо є погіршення чутливості, кровообігу та наявність деформації стопи, то бажано звертатися до лікаря кожні три місяці. А якщо вже є ураження невропатичні, магістрального кровообігу, деформація стопи, а також була ампутація нижньої кінцівки, виразки або є термінальні стадії захворювання нирок, то пацієнт має приходити до лікаря на профілактичний огляд раз або двічі на місяць», - наголосив Приступюк.

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Згідно зі статистикою ВООЗ, на сьогодні кожна десята людина у світі хворіє на цукровий діабет.

Щороку 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, як нагадування всьому людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає.