Клініку «Добробут» та Дніпровську політехніку перевірять на застосування української

Клініку «Добробут» та Дніпровську політехніку перевірять на застосування української

Укрінформ
Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови розпочне заходи державного контролю за застосуванням державної мови у клініці "Добробут" та у Дніпровській політехніці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Уповноваженого із захисту державної мови.

"На цьому тижні (16.11 - 20.11), за результатами неодноразових звернень, в тому числі народних депутатів України, Секретаріатом розпочато здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та ТОВ «Медичний центр «Добробут-поліклініка», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, колишній чиновник КМДА Володимир Бондаренко поширив у соціальних мережах допис про конфлікт, який виник під час його відвідин одного з відділень клініки, через спілкування з ним російською мовою. В свою чергу клініка "Добробут" вступилася за своїх співробітників, згодом Бондаренко видалив пост зі своєї сторінки.

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Також, як повідомлялося у ЗМІ та соціальних мережах, виник конфлікт у Дніпровській політехніці між студенткою та викладачем, який заявив, що не буде вести свої лекції українською мовою.

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