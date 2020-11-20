Клініку «Добробут» та Дніпровську політехніку перевірять на застосування української

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови розпочне заходи державного контролю за застосуванням державної мови у клініці "Добробут" та у Дніпровській політехніці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Уповноваженого із захисту державної мови.

"На цьому тижні (16.11 - 20.11), за результатами неодноразових звернень, в тому числі народних депутатів України, Секретаріатом розпочато здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та ТОВ «Медичний центр «Добробут-поліклініка», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, колишній чиновник КМДА Володимир Бондаренко поширив у соціальних мережах допис про конфлікт, який виник під час його відвідин одного з відділень клініки, через спілкування з ним російською мовою. В свою чергу клініка "Добробут" вступилася за своїх співробітників, згодом Бондаренко видалив пост зі своєї сторінки.

Також, як повідомлялося у ЗМІ та соціальних мережах, виник конфлікт у Дніпровській політехніці між студенткою та викладачем, який заявив, що не буде вести свої лекції українською мовою.