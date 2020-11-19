Квін бачить в Україні «культурну» динаміку, схожу на Каліфорнію

Усвідомлення українцями унікальності власної культури розширює можливості взаємодії між США та Україною в культурній сфері.

Про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у виступі на відкритті IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Українці самі починають розуміти, наскільки унікальною є їхня культура, і починають ділитися нею за межами України. Це розширює можливості взаємодії між нашою та вашою країнами у культурній сфері. Як ви знаєте, я з Каліфорнії, розваги та культура "вмонтовані" у ДНК каліфорнійців, і я бачу тут, в Україні, схожу на Каліфорнію динаміку", - сказала Квін.

Дипломат відзначила, що всесвітньовідомий український "Щедрик" став надзвичайно популярною різдвяною колядкою в США. Окрім того, американці дедалі більше починають цікавитися пісенним конкурсом "Євробачення", який двічі вигравала Україна.

"Вишиванки все частіше з'являються на подіумах і демонструють багату традицію української вишивки світові. Україна - це також "кулінарна Мекка" : у вас дуже багато молодих нових шеф-кухарів, які створюють нові цікаві раніше невідомі страви. Ми також бачимо підвищену увагу до такої традиційної страви, як борщ, яка зараз претендує на сертифікацію ЮНЕСКО. Такі українські шеф-кухарі, як Євген Клопотенко допомагають світові оцінити унікальну кулінарну традицію України... Покоління глядачів побачили американську історію і наші традиції через силу культурних продуктів. Ми бачимо, що те саме відбувається в Україні", - зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні.

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Квін також нагадала, що США через USAID підтримують креативні індустрії в Україні і надалі допомагатимуть у розвитку партнерства між креативним громадянським суспільством та урядом у показі української культури світові.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум "Креативна Україна" через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.