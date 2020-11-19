Українці з коронавірусом дуже пізно звертаються до лікарів – глава МОЗ

Спостерігається багато випадків, коли громадяни при наявних симптомах COVID-19 пізно звертаються за медичною допомогою.

Як передає Укрінформ про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми спостерігаємо багато таких випадків, коли люди дуже пізно звертаються за медичною допомогою. Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря звертаюся на 7-8 день після захворювання. Ще раз хочу наголосити, у нас є чіткий механізм, який працює в нашій державі, щодо вашої поведінки, в який спосіб ви повинні поводити себе при відповідних симптомах захворюваності на COVID-19», - сказав Степанов.

Він закликав не займатися самолікування та не купувати антибіотики, які не показані при вірусному захворюванні.

Міністр нагадав, що перш за все при появі симптомів коронавірусної хвороби треба поінформувати свого сімейного лікаря.

Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і за наявності симптомів COVID-19 направити до нього мобільну бригаду для взяття зразків на тест методом ПЛР.

У випадку, якщо не виходить зв’язатися з сімейним лікарем, або людина не має декларації з лікарем первинної ланки, необхідно звернутися на лінію Контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19.

Також за цим номером телефону можна отримати інформацію щодо тестування симптомів COVID-19 та інших питань.

Зараз МОЗ опрацьовує питання укладення електронної декларації.

Як повідомляв Укрінформ, за добу з 18 листопада на COVID-19 захворіло 13 357 осіб, до лікарень було госпіталізовано 1 531 особу; летальних випадків – 257.