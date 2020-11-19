Двоє шахраїв обіцяли «вирішити» бізнес-питання через Офіс Генпрокурора за $500 тисяч

Служба безпеки України затримала двох киян, які обіцяли комерсанту вирішити бізнес-питання через нібито існуючі у них зв’язки у керівництві Офісу Генпрокурора.

Свої «послуги» вони оцінили у 500 тис. дол., повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, зловмисники пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим. За цю суму фігуранти також «гарантували» забезпечити відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності.

Двоє шахраїв обіцяли «вирішити» бізнес-питання через офіс Генпрокурора за 0 тисяч / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисників в одній з київських кав’ярень під час одержання першої частини хабаря у розмірі 250 тис. дол.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), тривають слідчі дії.

Операція проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.