Кличко, Бандера і Лукашенко: з ким європейці асоціюють Україну

Майже чверть громадян Франції, Німеччини, Польщі та Італії так мало знають про Україну, що не мають із нею жодних асоціацій.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра під час онлайн-презентації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Назвіть ваші три основні асоціації, пов’язані з Україною» - це було єдине відкрите запитання з шести запитань дослідження. З 4 тис. відповідей ми отримали приблизно 280 унікальних конотацій, пов’язаних з Україною – позитивних, негативних, нейтральних, пов’язаних з персоналіями тощо… На жаль, 23,6% респондентів не мають жодних асоціацій з Україною», - сказав Літра.

На думку аналітиків, це радше позитивна новина, оскільки цих опитаних можна інформувати про Україну та сприяти виникненню в них позитивних асоціацій з Україною.

Водночас, констатував Літра, більшість респондентів пов’язують з Українською державою негативні асоціації.

«Три найчастіші асоціації з Україною – це асоціація з війною (12%), бідністю та безробіттям(10,8%) і еміграцією (10,3%). Асоціація з Росією (9,1%) зараз уже не у першій трійці, хоча у 2015 році вона входила у трійку асоціацій. Я гадаю, що це непоганий прогрес», - зазначив він.

Згадуючи відомих людей, респонденти здебільшого асоціюють Україну з «Кличками / братами Кличками» (1,6%), Путіним (1,4%), Бандерою (1,1%) та Лукашенком (0,5%), поінформував Літра.

Він також акцентував, що російські наративи про Україну в основному виявились неефективними щодо певних месиджів. Зокрема, як засвідчило дослідження, лише 0,8% респондентів думають, що українці ведуть громадянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну екстремістською/фашистською державою, становить 0,2%.

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Опитування громадської думки було проведене у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством «Kantar Profiles Division» на замовлення Центру «Нова Європа». Загалом понад 4 тис. респондентів віком від 18 років відповіли на шість запитань, включно з одним відкритим. Респонденти у кожній країні були відібрані у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком та регіонами мешкання. Відповіді були зібрані через онлайн-опитування, яке проводилось із 22 по 29 вересня 2020 року.