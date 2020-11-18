Кличко, Бандера і Лукашенко: з ким європейці асоціюють Україну
Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра під час онлайн-презентації, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Назвіть ваші три основні асоціації, пов’язані з Україною» - це було єдине відкрите запитання з шести запитань дослідження. З 4 тис. відповідей ми отримали приблизно 280 унікальних конотацій, пов’язаних з Україною – позитивних, негативних, нейтральних, пов’язаних з персоналіями тощо… На жаль, 23,6% респондентів не мають жодних асоціацій з Україною», - сказав Літра.
На думку аналітиків, це радше позитивна новина, оскільки цих опитаних можна інформувати про Україну та сприяти виникненню в них позитивних асоціацій з Україною.
Водночас, констатував Літра, більшість респондентів пов’язують з Українською державою негативні асоціації.
«Три найчастіші асоціації з Україною – це асоціація з війною (12%), бідністю та безробіттям(10,8%) і еміграцією (10,3%). Асоціація з Росією (9,1%) зараз уже не у першій трійці, хоча у 2015 році вона входила у трійку асоціацій. Я гадаю, що це непоганий прогрес», - зазначив він.
Згадуючи відомих людей, респонденти здебільшого асоціюють Україну з «Кличками / братами Кличками» (1,6%), Путіним (1,4%), Бандерою (1,1%) та Лукашенком (0,5%), поінформував Літра.
Він також акцентував, що російські наративи про Україну в основному виявились неефективними щодо певних месиджів. Зокрема, як засвідчило дослідження, лише 0,8% респондентів думають, що українці ведуть громадянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну екстремістською/фашистською державою, становить 0,2%.
Опитування громадської думки було проведене у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством «Kantar Profiles Division» на замовлення Центру «Нова Європа». Загалом понад 4 тис. респондентів віком від 18 років відповіли на шість запитань, включно з одним відкритим. Респонденти у кожній країні були відібрані у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком та регіонами мешкання. Відповіді були зібрані через онлайн-опитування, яке проводилось із 22 по 29 вересня 2020 року.