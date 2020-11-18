Декларації, діагностика та COVID-тести: про що питають у контакт-центру МОЗ

До цілодобового Контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 з початку його роботи звернулися близько 37 тис. громадян, найчастіше ставлять питання щодо комунікації з сімейними лікарями, укладення декларації, діагностики та тестування на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

“За період роботи контактного центру МОЗ до нього звернулося більше ніж 37 тисяч наших громадян. ... Динаміка звернень за минулий тиждень майже не змінилася, в першу чергу це - комунікація з сімейними лікарями (не завжди можуть додзвонитися, не завжди мають контакт сімейного лікаря) та питання підписання декларацій, питання діагностики, тестування результатів тестування, відповідних направлень, амбулаторного лікування, безкоштовні ліки та медичні послуги, зокрема, знову ж таки по питанням тестування, порядок перебування на самоізоляції і алгоритм дій, пов’язаних із подорожами за кордон”, - розповів Кучер.

Найчастіше до Контактного центру МОЗ звертаються з Київської області -18%, Київ, - 14%, Дніпропетровська область — 9%, Харківська область — 6%, Черкаська область — 5,3%.

За словами Кучера, оператори також реагують якщо ситуація, з приводу якої звернулися до контакт-центру, є ургентною.

“Ми розуміємо, що щось може трапитися в будь-який час. Не завжди є на зв’язку відповідальні особи, але ми так вибудували роботу, що у нас є контакти деяких відповідальних осіб, і навіть вночі можемо підняти відповідальних осіб, для того, щоб вирішити питання і врятувати життя”, - сказав Кучер.

Він навів приклади звернень до контактного центру, коли до пацієнтів з важким станом не приїжджала екстрена меддопомога, або їм відмовляли у госпіталізації до лікарні, або в лікарні немає подачі кисню. Після звернення до Контакт-центру МОЗ такі питання вирішувалися.

Цілодобовий Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 розпочав свою роботу з 2 листопада 2020 року.