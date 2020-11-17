Інститут нацпам’яті починає інформаційну кампанію до роковин Голодомору

До 87-х роковин Голодомору в Україні, жертв якого вшановують кожної четвертої суботи листопада (цьогоріч — це 28 листопада) Український інститут національної пам’яті розпочинає інформаційну кампанію «Збережи пам’ять. Збережи правду».

Про це повідомляється на сайті УІНП, передає Укрінформ.

«Метою кампанії є вшанування жертв Голодомору в Україні та збереження пам'яті про геноцид українців комуністичним режимом в 1932-33 році. Зокрема, наголосити, що збереження пам'яті - це не абстракція, а конкретні дії, наприклад, запис спогадів родичів, які були очевидцями геноциду, передати до музею сімейні реліквії, які належали родичами під час Голодомору, чи просто згадати про рідню, якій довелося пережити один з найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму», - ідеться в повідомленні.

Інститут також закликає долучитися до акції «Запали Свічку пам'яті». 28 листопада, після 16:00, засвітити свічку і залишити її на підвіконні в пам'ять про мільйони замучених голодом українців.

«Важко знайти іншу тему, де питання пам’яті та прав людини так тісно переплітаються, як у випадках із вчиненням тоталітарними режимами геноциду. Саме тому пам’ять про Голодомор для українського суспільства - це не тільки питання співчуття, жалю і смутку за жертвами комунізму, але і справа принципу, мірило справедливості та критерій людяності. Ми розповідаємо сімейні історії про штучний голод, передаємо у музеї предмети тієї епохи, а також запалюємо свічку на вікні - у такий спосіб пригадування стає живим процесом, проявом небайдужості та належного вшанування борців та мучеників», – коментує голова Українського Інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Як зазначається, в межах кампанії до 28 листопада в соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter та YouTube оприлюднюватимуться інформаційні матеріали про Голодомор.

Зокрема, соціальна реклама розроблена Інститутом, та соціальна реклама, розроблена партнерами з Національного музею Голодомору-геноциду. Також Інститут планує оприлюднити тематичні відеоролики та провести онлайн-лекції, що розкриватимуть різні аспекти трагедії геноциду українців.

Голодомор – це геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити, цілком чи частково, українську національну групу. Ця кваліфікація випливає із Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього» та Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 2006 року. Засобом реалізації геноциду став штучний масовий голод, організований керівництвом КПРС та Радянської України, що спричинив загибель мільйонів українців на території Української СРР і Кубані.