Справа Шеремета: засідання у листопаді не відбудуться через хворобу судді

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходитимуть – захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці спільнота Free Riff.

«Суддя Голуб призначила судові засідання у так званій "справі Шеремета" 2 рази на місяць… А тепер виявляється, що с. Голуб захворіла. І засідання у справі у листопаді місяці (призначені на 17 та 24) не відбудуться», - поінформували активісти.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.