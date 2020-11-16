Укрзалізниці на підготовку COVID-лікарень потрібно 82 мільйони

На підготовку лікарень Укрзалізниці до приймання хворих на COVID-19 необхідно близько 82 млн грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказала виконавчий директор Центру охорони здоров'я Укрзалізниці Наталія Белінська.

"В Укрзалізниці за результатами півріччя збитки становили 8 млрд грн, і можливості фінансувати прийом хворих на COVID-19, які не є працівниками Укрзалізниці, немає. ... Це можливо тільки при отриманні фінансування. На нараді з заступниками міністра охорони здоров'я Іриною Микичак і Віктором Ляшком було обговорено, що Укрзалізниця складе потребу, і порядок фінансування має скласти 82 млн грн, для того щоб 8 лікарень могли провести кисень, закупити концентратори та оксигенатори”, - сказала Белінська.

За ії словами, в кожній підвідомчій Укрзалізниці лікарні до кисню під'єднані від 10 до 15 ліжок, тобто загалом близько 100 ліжок. Водночас у медзакладах необхідно провести ремонт електромережі та ліфтів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше НСЗУ заявила, що на оплату стаціонарного лікування хворих на COVID-19 до кінця року бракує 5,6 млрд грн.