Зеленський призначив 21 суддю
Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №501/2020 опублікований на сайті глави держави.
Згідно з документом, Президент призначив суддів на посади у Кіровському районному суді Дніпра, Шевченківському районному суді Запоріжжя, Червоноградському міському суді Львівської області, Лебединському районному суді Сумської області, Ніжинському міськрайонному суді та Новгород-Сіверському районному суді Чернігівської області.
Також на Київщині призначено суддів Білоцерківського міськрайонного суду, Бородянського районного суду, Васильківського міськрайонного суду, Макарівського районного суду, Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду та Таращанського районного суду.
Окрім того, глава держави призначив суддів Дарницького й Подільського районних судів міста Києва.
Фото: ОП