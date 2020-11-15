Посол України в Туреччині: віднайдення оригіналу Брест-Литовського договору – це сенсація

Віднайдення оригіналів Брест-Литовського мирного договору, а також ратифікаційної грамоти гетьмана Скоропадського та двостороннього договору між Україною та Туреччиною - це історична сенсація.

Про це в коментарі Укрінформу сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

«Враховуючи те, що Україна мала тривалі періоди бездержавності й такі свідчення нашої державотворчої традиції є безцінним. Вважаю, що віднайдення оригіналів українською мовою Брест-Литовського мирного договору, ратифікаційної грамоти гетьмана Скоропадського та двостороннього договору між Україною та Туреччиною - це історична сенсація. Це підтверджують науковці та експерти. Оригіналу цього документу в Україні немає», - сказав Сибіга.

Документи збереглися в ідеальному стані, вражають вишуканим стилем виконання, мистецьким підходом до каліграфії та чітким сургучним відбитком великої державної печатки.

«Віднайдені документи - це той матеріал, який дає нам об’єктивне розуміння минулого, сприйняття своєї історії. Це той фундамент, на якому ми розвиваємо сьогодення і будуємо майбутнє. Це символи нашої державності», - сказав Сибіга.

Оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору в Османському архіві / Фото: Посольство України в Анкарі

Дипломат розповів, що поштовхом по посилення співпраці з Османським архівом і турецькими науковцями стало відзначення у 2018-му 100-річчя українсько-османських відносин, нині співпраця продовжується.

«Це величезний пласт безцінної інформації - десятки тисяч документів, датованих з 15-го століття до наших днів. Ще обов’язково будуть нові сенсаційні відкриття, які об’єктивно показуватимуть українську історію, оскільки процес діджиталізації - оцифровування документів триває. Також йде робота над тим, аби у перспективі українські науковці провели дослідження цих документів та їм була приділена відповідна увага», - розповів посол України в Туреччині Укрінформу.

За словами дипломата, турецька сторона надає всебічне сприяння пошуку документів та відновлення втраченої історичної спадщини, так само як і Україна віднаходить та ділиться з турецькою стороною копіями унікальних документів, які збереглися у вітчизняних архівах. Зокрема в Туреччину було передано копії унікальних реєстрових книг - дефтерів регіону Ерзурум, датованих 15 століттям, оригіналів яких у Туреччині немає.

Зараз триває робота вченої Ірини Матіаш над спеціальним виданням з документами епохи та фаховими коментарями, яке планується видати вже наступного року. Про українські-турецькі відносини протягом останніх 100 років розповідають вже видані праці історика-османіста Олександра Середи: «Османсько-українське порубіжжя» та «Османсько-українська дипломатія». Друга була видана за сприяння Посольства України в Туреччині.

Як відомо, у лютому 2020 року між державними архівними службами України та Туреччини було підписано протокол про співпрацю, який налагоджує, посилює та розвиває взаємовигідний і конструктивний діалог між архівними установами України та Туреччини.