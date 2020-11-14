В Україні завершили клінічні випробування препарату «Біовен» для лікування COVID-19

Українська компанія «Біофарма» завершила клінічні випробування препарату «Біовен» (імуноглобулін) на пацієнтах, у яких діагностували COVID-19.

Про це повідомив у Фейсбуці співвласник компанії Костянтин Єфименко.

"Біофарма" завершила клінічні випробування нашого препарату «Біовен» (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні", - зазначив він.

За словами Єфименка, використання «Біовену», в комплексі терапії пневмонії, викликаної SarsCov2, у порівнянні зі стандартною терапією дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за такими параметрами: скорочення летальності у чотири рази - з 23,6% до 6,25%; скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів; скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.

Він додав, що сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. "Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно у США та Західній Європі, проте "Біофарма" - перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження і перша, яка їх завершила", - стверджує Єфименко.

Він додав, що вчора «Біовен» було включено до протоколу лікування COVID-19, і подякував міністру охорони здоров’я Максиму Степанову і колективу міністерства за підтримку в проведенні дослідження, а також зазначив, що "Біофарма" продовжує роботу зі створення гіперімунного імуноглобуліну.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я внесе препарат українського виробництва «Біовен» до національного протоколу лікування COVID-19 і профінансує його закупівлю.

Станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.