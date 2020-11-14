До суду направили понад 1,5 тисячі обвинувальних актів за військові злочини - Венедіктова

Спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері за березень-жовтень цього року направили до суду 1 523 обвинувальні акти щодо військових злочинів.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила у зверненні щодо роботи спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, передає Укрінформ.

«Спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері впродовж березня-жовтня 2020 року направили до суду 1 523 обвинувальні акти лише про військові злочини. До кримінальної відповідальності притягнуто 2104 особи, з яких 1612 – військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, у тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронці», - сказала вона.

Венедіктова поінформувала, що за цей період у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення, а небойові втрати українських військ за 7 місяців склали 979 осіб: 276 осіб загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.

Вона уточнила, що саме через такі втрати у Спеціалізованій прокуратурі об’єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці.

За її інформацією, загалом за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері за цей період розслідувалося 277 кримінальних проваджень за фактами смерті військовослужбовців у небойовій обстановці.

«У 39 випадках підтверджено факт вчинення самогубств. До суду скеровано 16 обвинувальних актів. За принципової позиції прокурорів суди виносять вироки. Загалом у цій категорії вже ухвалено 27 обвинувальних вироків», - уточнила генеральний прокурор.

Також вона повідомила, що прокурори спеціалізованих прокуратур у середньому один раз на день проводять слідчі дії безпосередньо на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил - «більше, ніж співробітники будь-яких інших правоохоронних органів».

За словами Венедіктової, мають результати і військові прокурори у протидії організованій злочинності - за цей час було викрито діяльність 7 груп, які вчинили 10 злочинів, серед яких незаконне заволодіння військовим майном; зберігання, збут зброї і бойових припасів та небезпечних наркотичних засобів; одержання неправомірної вигоди.

Також завдяки ефективній співпраці з іншими правоохоронними органами з незаконного обігу було вилучено більше 1,5 млн набоїв, 20 тис бойових припасів, мін та артилерійських снарядів, 64 одиниці стрілецької зброї, 390 ручних гранатометів, 3 міномети та 3 одиниці броньованої техніки, заявила вона.

Окремо Венедіктова поінформувала, що у рамках протидії злочинам в бюджетній сфері спеціалізовані прокурори системно перевіряють дотримання законодавства під час реалізації великої державної програми щодо будівництва казарм, яка діє вже кілька років.

«Ціна питання – понад 2 млрд гривень, в плані – зведення 184 казарм для 23 тисяч військовослужбовців. За цей час завершено спорудження лише половини. При цьому прокурори встановили, що на цьому етапі розкрадено понад 100 мільйонів гривень. Вже притягнуто до відповідальності 14 службових осіб Міноборони та підприємств-підрядників. Розслідування стосовно інших осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, продовжується», - зазначила вона.

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Генпрокурор уточнила, що також були здобуті докази злочинних дій окремих командирів частин НГУ, в результаті яких під час закупівлі 41 одиниці броньованої техніки державі було спричинено збитки на суму 22,5 млн грн.

За її даними, завдяки своєчасно вжитим прокурорами заходам вдалось зупинити незаконне виведення з власності МОУ майнового комплексу держпідприємства "Одеський завод будівельних матеріалів" вартістю більше 20 млн грн.

Венедіктова уточнила, що завдань у спеціалізованих прокурорів чимало, сфера стратегічна і умови роботи непрості, і необхідно було зберегти спеціалізацію та фахівців.

«Так, наразі їх не вистачає – некомплект прокурорів на даний час складає до 40% і після завершення атестації ми маємо забезпечити кадрове наповнення на цьому важливому напрямку», - поінформувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, ОГП ініціює інвентаризацію всіх договорів державного оборонного замовлення, у яких мають бути укладені офсетні контракти.