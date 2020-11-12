Венедіктова представила нового очільника Київської облпрокуратури

Генпрокурор Ірина Венедіктова представила колективу Київської обласної прокуратури нового очільника – Олексія Хоменка.

Вона вручила новому керівникові посвідчення та побажала успіхів на новій посаді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Венедіктова заявила, що очікує від оновленої обласної прокуратури злагодженої та результативної роботи, адже в столичному регіоні для органів правопорядку багато серйозних викликів.

Генпрокурор наголосила, що головним критерієм ефективності роботи відомства є довіра людей, тож це має стати дороговказом для прокуратури на шляху до посилення її ролі в суспільстві.

Олексій Хоменко народився 1981 року у місті Полтава. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові. В органах прокуратури - з 2003 року. До призначення на посаду керівником Київської обласної прокуратури працював керівником Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.