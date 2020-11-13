Іспит з іноземних мов знизив попит на навчання в магістратурі у 2020 році – COOP Україна

Іспит з іноземних мов знизив попит на навчання в магістратурі у 2020 році – COOP Україна

Укрінформ
У 2020 році серед українських студентів знизився попит на навчання в магістратурі через необхідність здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Про це заявила директор Навчально-методичного центру «Укоопосвіта» (система COOP Україна) Лідія Войнаш, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт COOP Україна.

За її словами, в поточному році для отримання ступенів молодшого бакалавра, бакалавра і магістра з усіх спеціальностей і форм отримання освіти до вищих навчальних закладів, що входять до освітньої системи COOP Україна (5 закладів по всій країні), зараховано 2939 осіб, що на 2,4% менше порівняно з минулим роком.

Як пояснює Войнаш, студенти самі не хочуть отримувати більш високий рівень освіти. Цю тенденцію вона пов'язує зі змінами умов вступу до магістратури. «Раніше єдиний вступний іспит з іноземної мови стосувався окремих спеціальностей, тепер – переважної більшості, а наступного року за проектом умов прийому на всі спеціальності буде єдиний вступний іспит. Тому зменшується й кількість бажаючих вступати до магістратури», - зазначила директор Навчально-методичного центру «Укоопосвіта».

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Однак, незважаючи на цю обставину й інші негативні чинники, такі як відсутність державного замовлення на підготовку фахівців у кооперативних навчальних закладах, відсутність фінансування загальноосвітньої підготовки за рахунок освітньої субвенції, зменшення кількості випускників шкіл, низька платоспроможність населення і пандемія, кооперативні навчальні заклади успішно провели вступну кампанію.

«Станом на початок листопада на навчання за всіма спеціальностями, освітніми та освітньо-професійними рівнями, формами отримання освіти зараховано 6686 осіб, на 7,5% більше, ніж в минулого року. Це без урахування того, що до й досі здійснюється прийом студентів на заочну форму здобуття освіти», - повідомила Войнаш.

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За її словами, порівняно з минулим роком збільшився набір студентів-бакалаврів за спеціальностями: економіка, менеджмент, філологія, туризм, готельно-ресторанна справа, маркетинг.

Як повідомляється, до освітньої системи COOP Україна входять Полтавський університет економіки та торгівлі, Львівський торгово-економічний університет, Вінницький кооперативний і Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститути, а також 20 коледжів по всій країні. Усі освітні установи забезпечують безперервну систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для споживчої кооперації та різних галузей економіки.

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