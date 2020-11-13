В Україні засудили 33,6 тисячі корупціонерів – НАЗК

Згідно з даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, за вказаний злочин в Україні засуджено понад 33,6 тисячі осіб.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є адміністратором Реєстру.

«Зараз у реєстр внесено понад 33,6 тисячі осіб: з них майже 21 тисяча притягнута до адміністративної відповідальності, ще 12 тисяч — до кримінальної», - зазначили в НАЗК.

Серед посадовців, які були внесені до реєстру корупціонерів протягом 2020 року, народний депутат України VIII скликання Геннадій Бобов - за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання декларації; заступник міністра культури, молоді та спорту України Володимир Шумілін - за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані; народний депутат VIII скликання Олександр Черненко - за зловживання владою або службовим становищем; прокурор прокуратури Черкаської області Олександр Матюшенко - за вимогу хабара тощо.

«Потрапити в цей реєстр для людини — загроза для її репутації. Крім того, за законом «Про державну службу» прізвище особи в реєстрі означає, що вона не може займати державні посади протягом трьох років з дня набрання законної сили відповідного рішення суду. Ті, хто потрапив у реєстр, не зможуть працювати в поліції та прокуратурі. Якщо в Реєстр корупціонерів внесено юридичну особу, такій особі відмовляють у процедурі закупівлі та відхиляють тендерну пропозицію», - наголосили в НАЗК.

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Реєстр корупціонерів - це портал, де є інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Дані вносяться до реєстру на підставі рішень судів, які надходять до НАЗК, або на підставі наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

НАЗК адмініструє реєстр із лютого 2019 року, раніше цим займалося Міністерство юстиції України.