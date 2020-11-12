Стартував всеукраїнський проєкт «Мій телефонний друг» з підтримки самотніх людей

В Україні стартував проєкт «Мій телефонний друг» з дружньої підтримки та інформування людей, що опинилися на самоті.

Про це Укрінформу повідомили організатори проєкту.

Як зазначається, «Мій телефонний друг» - національний проєкт психологічної підтримки осіб, що належать до вразливих груп населення, за допомогою телефонного волонтерства.

«Волонтери проєкту, здебільшого молодь, яка пройшла спеціальне навчання, регулярно телефонуватимуть людям, які опинились в ізоляції внаслідок пандемії коронавірусу. Наприклад, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні та інші особливості потребують підтримки та допомоги. Під час дзвінків волонтери діляться корисною інформацією, надають емоційну підтримку та допомагають дізнатися актуальні новини про те, що відбувається в Україні», - зазначають організатори.

За їх словами, особи з інвалідністю, люди похилого віку та інші особи, що належать до вразливих груп населення, можуть подати заявку на участь у проєкті через безкоштовну гарячу лінію. Команда проєкту проінструктує їх про те, як відбуватиметься спілкування з волонтером. Всі розмови між волонтером та підопічними виключно конфіденційні, жодні дані не будуть розголошуватися стороннім людям за умовами підписаної угоди про волонтерство.

Щоб подати заявку та отримати контакти, слід зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за телефоном 0-800-202-147. Лінія працює з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00. Деталі на сайті проєкту.

Команда проєкту рекомендує територіальним центрам соціальної допомоги, благодійним фондам та громадським організаціям передавати номер телефону безкоштовної гарячої лінії людям, які опинились в ізоляції та потребують психологічної підтримки. Для того, щоб отримати друковані матеріали для розповсюдження серед населення, організації та установи можуть звертатися на гарячу лінію або на пошту befriend@volunteer.country.

Проєкт реалізується Українською Волонтерською Службою та Дитячим фондом ООН за сприяння Міністерства молоді та спорту України в рамках національної кампанії солідарності ЮНІСЕФ та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).