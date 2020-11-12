В Україні зареєстрували рекорд «Унікальна нагородна система з найбільшою кількістю відзнак»

Сертифікат про встановлення національного рекорду вручено директору ВТО «Орден» Олександру Сопову - пряму трансляцію церемонії вів Укрінформ.

«Цим сертифікатом представник Національного реєстру рекордів України засвідчує те, що сьогодні національний рекорд України «Унікальна нагородна система з найбільшою кількістю відзнак - «Знаки народної пошани» встановлено. І я з радістю вручаю цей сертифікат Олександру Сопову, ВТО «Орден», - сказав представник Національного реєстру рекордів України.

Автор десяти знаків державних нагород Олександр Сопов запропонував надати можливість нагородження «Знаком народної пошани» всім охочим.

«Ми з радістю надамо можливість використати для своїх нагороджень тим людям, які захочуть, матимуть змогу й право нагородити «Знаком народної пошани» своїх співробітників, друзів чи знайомих», - сказав Сопов.

Як повідомили організатори заходу, ВТО «Орден» налічує 202 відзнаки з відкритими реєстрами нагороджених, більше 300 тисяч відзнак по всьому світу, Алею слави Героїв, два патенти та 86 свідоцтв про реєстрацію авторського права. ВТО «Орден» також має представництво в США.