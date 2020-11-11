Уряд змінив гендиректора Концерну радіомовлення і телебачення

Кабінет Міністрів змінив генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: звільнити (проєктами розпоряджень Кабінету Міністрів України) по суб'єктах господарювання: Мікрюкова Сергія Анатолійовича з посади генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за власним бажанням)", - написав Мокан.

Він додав, що також Кабмін призначив на цю посаду Данилова Кирила Феліксовича.

Крім того, за повідомленням Мокана, Кабмін призначив Малецького Олександра Миколайовича заступником голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Також Кабмін погодив призначення Парсентьєва Миколи Миколайовича виконуючим обов’язки голови правління – директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

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Мокан додав, що Кабмін прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на Власенка Андрія Володимировича.

Як відомо, Мікрюкова уряд призначив на посаду генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення у січні цього року. Кирило Данилов раніше був директором дніпропетровської філії цього концерну.