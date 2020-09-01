Інтертелеком домовився з Концерном РРТ про погашення заборгованості

Український CDMA-оператор «Інтернаціональні телекомунікації» («Інтертелеком») домовився з державним Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) про погашення заборгованості і врегулювання ситуації без судового розгляду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Вчора за ініціативи представників Інтертелекому відбулася зустріч керівництва Держспецзв’язку, виконуючого обов'язки генерального директора Концерну РРТ з представниками компанії Інтертелеком. Під час зустрічі представники Інтертелекому запропонували шлях виходу з ситуації, заявивши, що CDMA-оператор готовий погашати заборгованість, яка складає близько 30 мільйонів гривень, відповідно до встановленого графіка. Сторони дійшли згоди про те, що як тільки буде погашено першу частину боргу компанії Інтертелеком перед Концерном РРТ, ситуацію буде врегульовано без судового розгляду в договірному порядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше в ЗМІ було поширено заяву директора Концерну РРТ, якого відсторонено від виконання обов'язків, про те, що Концерн ініціював процедуру банкрутства ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», щоб запобігти розпродажу ліквідного майна компанії. У зв’язку з цим у Держспецзв’язку, до сфери управління якого входить Концерн РРТ, заявили, що така процедура не була погоджена керівником Концерну РРТ із керівництвом Держспецзв’язку.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректора Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення Сергія Мікрюкова із 31 серпня відсторонили від роботи. Виконувачем обов’язків гендиректора призначено заступницю гендиректора Ольгу Лур’є.