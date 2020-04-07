Суд зупинив рішення Нацкомісії щодо позбавлення Інтертелекому 4G-ліцензії

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації щодо позбавлення ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" 4G-ліцензії.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову, подану ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ухвалив – зупинити дію рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації щодо 4G-ліцензії», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ОАСК прийшов до висновку, що вжиття заходів забезпечення позову забезпечить фактичне виконання судового рішення в разі його задоволення та є співмірним з негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цього заходу забезпечення позову, як для самого позивача, так і для його абонентів.

Також повідомляється, що суд дійшов висновку про обґрунтованість доводів позивача щодо необхідності вжиття таких заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо його забезпечення.

Водночас інформують, що суд відкрив провадження за позовом ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

ОАСК здійснюватиме розгляд цієї справи за правилами спрощеного позовного провадження.

У суді розповідають, що позивач просить суд визнати протиправним (незаконним) та скасувати рішення Комісії «Про скасування деяких рішень НКРЗІ щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» та видачу відповідних ліцензій на конкурсних або тендерних засадах».

Також позивач просить зобов’язати Комісію видати ТОВ «Інтернаціональні комунікації» ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставі відповідного рішення Нацкомісії, що датоване 7 лютого 2020, після здійснення ТОВ «Інтертелеком» їх оплати у повному обсязі.

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Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) позбавила оператора телекомунікацій компанію "Інтернаціональні телекомунікації" ("Інтертелеком") ліцензії на впровадження 4G у діапазонах низьких частот 800 - 900 МГц через несплату в повному обсязі вартості ліцензій.

Інтертелеком звернувся до суду щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації про позбавлення оператора ліцензії на 4G.